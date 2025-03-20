Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα σε κατοικία επί της οδού Μανώλη Ανδρόνικου 33 στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, με δύο παιδιά, να μεταφέρονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με εγκαύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι κατέσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Στο διαμέρισμα διέμενε οικογένεια με δύο παιδιά, ένα αγόρι 14 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών, σύμφωνα με το grtimes.gr.

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.



