Θυελλώδεις άνεμοι στη Ρόδο: Kατέρρευσαν σκαλωσιές και καταπλάκωσαν αυτοκίνητα

Σοβαρές ζημιές από κατάρρευση σιδερένιων σκαλωσιών προκλήθηκαν πριν από λίγα λεπτά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου (οδός Μανδηλαρά), όταν οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο νησί παρέσυραν μεγάλο όγκο από σκαλωσιές που υπήρχαν σε υπό ανακαίνιση ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Οι σκαλωσιές μετακινήθηκαν αρκετά μέτρα και καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει τραυματισμός διερχομένων πολιτών.

Παρόλα αυτά, στο σημείο βρίσκεται όχημα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προληπτικά, για να συνδράμει, αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και η Τροχαία Ρόδου που απαγόρευσε την κυκλοφορία για πεζούς και οχήματα στην οδό Μανδηλαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.