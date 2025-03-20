Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Μαρτίου

Σήμερα, 20 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των:

Αγίας Κλαυδίας,

Αγίου Ροδιανού

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό

Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Διεθνής Ημέρα της Γης

Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους

Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας



Ανατολή ήλιου: 06:28 - Δύση ήλιου: 18:37

Σελήνη 20.3 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.