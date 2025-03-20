Νεκροί εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ένας άνδρας περίπου 50 ετών και η 49χρονη σύζυγός του στο οδόστρωμα της οδού Αμμοχώστου στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου όπου διέμεναν.

Κατά τις ίδιες πηγές το ζευγάρι φαίνεται να αυτοκτόνησε, καθώς η εκτίμηση του ιατροδικαστή που βρέθηκε στο σημείο είναι πως τα τραύματα των δύο ανθρώπων είναι συμβατά με την πτώση τους.

Συγγενής του ζευγαριού, που μένει στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, είπε στους αστυνομικούς ότι και οι δύο αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Σε αυτή την πολυκατοικία έλαβε χώρα το περιστατικό

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η πολυκατοικία στου Ζωγράφου όπου σημειώθηκε η σοκαριστική αυτοκτονία. Η λαϊκή αγορά που είναι από κάτω άνοιξε με καθυστέρηση σχεδόν τριών ωρών λόγω του τραγικού συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.