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Άνω Πατήσια: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη λεωφόρο Ηρακλείου - Βίντεο

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αναμένεται να προσδιορίσει τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς

UPDATE: 13:15
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πατήσια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της φωτιάς η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο.

Το ευτυχές ήταν ότι μέσα στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ένοικοι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αναμένεται να προσδιορίσει τα αίτια πρόκλησής της.

Δείτε βίντεο του Orange Press:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Φωτιά
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