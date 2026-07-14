Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση της φωτιάς η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Το ευτυχές ήταν ότι μέσα στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ένοικοι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών αναμένεται να προσδιορίσει τα αίτια πρόκλησής της.

Δείτε βίντεο του Orange Press:

Πηγή: skai.gr

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