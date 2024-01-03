Επιμνημόσυνη δέηση «υπέρ πάντων των αειμνήστων γυναικών των υπό των συζύγων των φονευθέντων» πραγματοποιήθηκε σήμερα, 3 Ιανουαρίου, στη Μυτιλήνη, στον πανηγυρίζοντα, μοναδικό στην Ορθοδοξία, ναό της Αγίας Θωμαΐδος της εκ Λέσβου, προστάτιδας της συζυγίας.
Μάλιστα, από τον μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο έγινε και ειδική αναφορά στις γυναίκες θύματα γυναικοκτονιών στη Λέσβο.
Η Αγία Θωμαΐς, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, έζησε τον 10ο μΧ αιώνα και θανατώθηκε από τον σύζυγο της.
- ΑΣΕΠ: 775 προσλήψεις μονίμων στα νοσοκομεία χωρίς πτυχίο – Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας
- Θεσσαλονίκη: Πιάνουν τιμόνι σταδιακά οι 150 νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ - Την άνοιξη αναμένονται και τα ηλεκτρικά λεωφορεία
- Θεσσαλονίκη: Αλλάζει φέτος το σημείο του αγιασμού των υδάτων - Η απόφαση του Μητροπολίτη Φιλόθεου χάρη σε μια φωτογραφία του 1917
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.