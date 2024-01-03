Επιμνημόσυνη δέηση «υπέρ πάντων των αειμνήστων γυναικών των υπό των συζύγων των φονευθέντων» πραγματοποιήθηκε σήμερα, 3 Ιανουαρίου, στη Μυτιλήνη, στον πανηγυρίζοντα, μοναδικό στην Ορθοδοξία, ναό της Αγίας Θωμαΐδος της εκ Λέσβου, προστάτιδας της συζυγίας.

Μάλιστα, από τον μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο έγινε και ειδική αναφορά στις γυναίκες θύματα γυναικοκτονιών στη Λέσβο.

Η Αγία Θωμαΐς, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, έζησε τον 10ο μΧ αιώνα και θανατώθηκε από τον σύζυγο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.