Άγριο έγκλημα στη Ριτσώνα - Σκότωσαν με χατζάρα πρόσφυγα από τη Συρία

Εξιχνιάστηκε αμέσως ανθρωποκτονία σε βάρος αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε χθες αργά το βράδυ, εντός της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων Ριτσώνας.

Για την υπόθεση προσήχθησαν και συνελήφθησαν δύο (2) αλλοδαποί – φιλοξενούμενοι της Δομής.

Κατασχέθηκαν δύο (2) μαχαίρια και είδη ένδυσης που βρέθηκαν σε οικίσκο, όπου διέμεναν οι συλληφθέντες.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, στο πλαίσιο άμεσης και εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος αλλοδαπού, η οποία διαπράχθηκε χθες (21-06-2024) αργά το βράδυ, σε υπαίθριο χώρο εντός της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων Ριτσώνας Ευβοίας.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν αμέσως δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι μετά τη διενέργεια της ενδελεχούς έρευνας, τη συλλογή και αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, συνελήφθησαν σήμερα (22-06-2024) το πρωί, για την εμπλοκή τους στην εν λόγω ανθρωποκτονία.

Το θύμα εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του σε Νοσοκομείο της περιοχής, λόγω σοβαρών τραυμάτων που έφερε στο σώμα του, από αιχμηρό αντικείμενο.

Τόσο οι συλληφθέντες, όσο και το θύμα ήταν φιλοξενούμενοι της Δομής.

Ο χώρος που έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία, αποκλείστηκε και εξερευνήθηκε διεξοδικά.

Από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκε αρχικά ένα μαχαίρι (τύπου χατζάρα), το οποίο βρέθηκε στο σημείο όπου έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία.

Ακολούθως, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικίσκο, όπου διέμεναν οι δύο συλληφθέντες, εντός του οποίου βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κουζίνας, συνολικού μήκους -28- εκατοστών και διάφορα είδη ένδυσης.

Όλα τα κατασχεθέντα θα σταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συλληφθέντες, με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Την προανάκριση διενήργησε με μεθοδικότητα το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.