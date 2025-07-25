Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι φωτιές σε Θεσπρωτία και Κιλκίς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες μικροεστίες.

Καθοριστικό ρόλο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Μανδρότοπο Θεσπρωτίας έπαιξαν οι εναέριες δυνάμεις. Δυστυχώς, ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες χωρίς, ωστόσο, να απειληθούν ανθρώπινες ζωές.

Εκκενώθηκαν περιοχές στη Θεσπρωτία

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 13.50 την Παρασκευή σε δασική έκταση στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά εμφανίζει καλύτερη εικόνα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο.

Λίγο μετά τις 14.00, με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Γαρδίκι, Σκάνδαλο και Μανδρότοπος κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Παραμυθιά.

«Περίπου 600 άτομα έχουν απομακρυνθεί και απομακρύνονται αυτή την ώρα προς την Παραμυθιά», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Δήμαρχος Σουλίου - Θεσπρωτίας, Αθανάσιος Ντάνης, ο οποίος ανέφερε ότι ήδη ένα σπίτι έχει παραδοθεί στις φλόγες στο Γαρδίκι.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Ένα από τα ελικόπτερα που επιχειρεί στο Κιλκίς νωρίτερα μετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Νεοχωράκι Χαλκιδικής όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα. Η συγκεκριμένη φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112, στους κατοίκους της περιοχής, πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ στο Κιλκίς, να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, εκκενώθηκαν επιχειρήσεις, βενζινάδικα, ένα ξενοδοχείο, καθώς και παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

Έχει καταστραφεί ολοσχερώς μια αποθήκη με γεωργικά μηχανήματα, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξεκίνησε από μπαταρίες σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός μέχρι και αυτήν την ώρα, με την επιχείρηση της κατάσβεσης να είναι σε εξέλιξη.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 36 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ #Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 25, 2025

Σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά στην Καστοριά

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Καστοριά, η οποία χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη». Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατο σημείο σε δάσος. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες κατάσβεσης από τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο τα οποία σταμάτησαν τις ρίψεις νερού μετά τη δύση του ηλίου.

Ωστόσο, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι οι κατοικημένες περιοχές δεν κινδυνεύουν, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν διαρκή μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Επιχειρούν επίσης δύο τμήματα της 8ης ΕΜΟΔΕ από την Κοζάνη, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες ενίσχυσης με πυροσβεστικά κλιμάκια από την Κοζάνη, τα Τρίκαλα, τα Γρεβενά, την Καλαμπάκα και άλλους όμορους νομούς.

Σε επιφυλακή παραμένουν οι κάτοικοι μετά το «112» που ήχησε το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής για το μέτωπο της Καστοριάς.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά στα ενετικά τείχη στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου, μέσα στα ενετικά τείχη που περιβάλλουν την πόλη.

Η φωτιά ξεκίνησε από μεγάλες σωρούς υπολειμμάτων κλαδέματος, δίπλα στο δημοτικό φυτώριο αλλά και πολύ κοντά στο κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης” όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση.

Η παρέμβαση της πυροσβεστικής, που άλλωστε εδρεύει λίγα μέτρα μακριά, ήταν άμεση και με 3 οχήματα και 10 πυροσβέστες εξακολουθεί να επιχειρεί μέχρι αυτήν την ώρα για την κατάσβεσή της.

Σε εξέλιξη η φωτιά στην Ευρυτανία – Δεν κινδυνεύει οικισμός

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα στην Δομνίστα Ευρυτανίας, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ μέχρι και το «τελευταίο» φως του ήλιου επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ωστόσο, οι ρίψεις νερού ήταν ελάχιστες, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα. Το σημείο είναι εξαιρετικό δύσβατο και η συνδρομή των εναέριων μέσων θα χρειαστεί και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές σε Αρχαία Ολυμπία, Πεδινή Ιωαννίνων και Νερόμυλο Μεσσηνίας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεδινή Ιωαννίνων - Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι φλόγες τύλιξαν κατοικία στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή υπήρχαν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, με αποτέλεσμα η φωτιά να φεύγει από τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 13.00 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν νοτιοανατολικά της περιοχής Νερόμυλος, κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 13.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος προς Καζάρμα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Οι άνεμοι στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πνέουν 2 - 4 μποφόρ βορειοανατολικά.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, της Αρχαίας Ολυμπίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και η περιοχή ήταν δύσβατη

Στο σημείο έσπευσαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σήμερα σε 11 περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε 11 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Πελοποννήσου (πλην ΠΕ Μεσσηνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην ΠΕ Ευρυτανίας)

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Πρεβέζης, ΠΕ Θεσπρωτίας)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΓΓΠΠ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Συνεπώς, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και πραγματοποιούν περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Ακόμη, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο, Σάββατο 26 Ιουλίου, στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και στις ΠΕ Βοιωτίας και Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) και υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται αύριο στο σύνολο της λοιπής ηπειρωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής.

Συγκεκριμένα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

- Περιφέρεια Κρήτης

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου)

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

