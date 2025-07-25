Λογαριασμός
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεδινή Ιωαννίνων - Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι (Βίντεο)

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 15:49
Πεδινή

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι φλόγες τύλιξαν κατοικία στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Δείτε βίντεο:

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

