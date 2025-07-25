Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι φλόγες τύλιξαν κατοικία στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Δείτε βίντεο:

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Πηγή: skai.gr

