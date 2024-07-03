Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στα Γλυκά Νερά, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Η αστυνομία, προχώρησε στην προσαγωγή 4 ατόμων για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Γλυκά Νερά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν τα 4 άτομα στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και αφού τους σταμάτησαν για έλεγχο προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερώσει σχετικά την Πυροσβεστική που θα αναλάβει την υπόθεση.

Η φωτιά που ξεκίνησε 14:20 το μεσημέρι, πήρε αμέσως διαστάσεις ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού και μέχρι στιγμής κινείται αντίθετα από τα σπίτια, προς το δασικό κομμάτι σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή δασική έκταση.

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης που μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 ανέφερε ότι η εικόνα από τη φωτιά είναι καλύτερη, ενώ δεν απειλούνται τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής.



Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γλυκά #Νερά #Αττικής



❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 3, 2024

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιεί η τροχαία λόγω της πυρκαγιάς:

Κρητικού Πελάγους και Αγίου Ιωάννου

Γραβιάς και Ανατολικής Μεσογείου

Eπί της οδοί Αναστάσεως από το ύψος των νεκροταφείων (περιοχή Παπάγου

Eπί ανωνύμου οδού στο ύψος του στρατοπέδου ΣAKETA προς Υμηττό (περιοχή Βύρωνα).

