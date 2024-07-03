Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Γλυκά Νερά - Τέσσερις προσαγωγές (Φωτογραφίες, βίντεο)

Εξετάζεται η πυρκαγιά να ξέσπασε ύστερα από πτώση drone - Εκτροπές στην κυκλοφορία

UPDATE: 16:48
Φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δασική έκταση στα Γλυκά Νερά, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Φωτιά

Η αστυνομία, προχώρησε στην προσαγωγή 4 ατόμων για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Γλυκά Νερά.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν τα 4 άτομα στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και αφού τους σταμάτησαν για έλεγχο προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερώσει σχετικά την Πυροσβεστική που θα αναλάβει την υπόθεση.

Φωτιά

Η φωτιά που ξεκίνησε 14:20 το μεσημέρι, πήρε αμέσως διαστάσεις ενώ εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε, στη βόρεια πλευρά του Υμηττού και μέχρι στιγμής κινείται αντίθετα από τα σπίτια, προς το δασικό κομμάτι σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή δασική έκταση.

Φωτιά

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης που μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3  ανέφερε ότι η εικόνα από τη φωτιά είναι καλύτερη, ενώ  δεν απειλούνται τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής.   
 

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Από αέρος 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 100 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 25 οχήματα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γλυκά #Νερά #Αττικής

❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

Εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιεί η τροχαία λόγω της πυρκαγιάς:

  •  Κρητικού Πελάγους και Αγίου Ιωάννου
  • Γραβιάς και Ανατολικής Μεσογείου 
  •  Eπί της οδοί Αναστάσεως από το ύψος των νεκροταφείων (περιοχή Παπάγου
  •  Eπί ανωνύμου οδού στο ύψος του στρατοπέδου ΣAKETA προς Υμηττό (περιοχή Βύρωνα).
