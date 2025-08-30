Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε τέσσερα μέτωπα στα Γρεβενά - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται σε μήνυμα του 112  - Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα

Φωτιά σε τέσσερα μέτωπα στα Γρεβενά - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στα Γρεβενά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου λόγω κεραυνικής δραστηριότητας. Η πυρκαγιά έχει τέσσερα ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται σε μήνυμα του 112. 

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γρεβενά Φωτιά Πυρκαγιά Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark