Φωτιά στα Γρεβενά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου λόγω κεραυνικής δραστηριότητας. Η πυρκαγιά έχει τέσσερα ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται σε μήνυμα του 112.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σύνδενδρο της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2025

Πηγή: skai.gr

