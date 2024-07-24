Αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος καθώς φέρεται να επιχείρησε να εξαπατήσει με ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό να λάβει αναρρωτική άδεια, απέχοντας από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας ιδιώτης γιατρός που όμως δεν συνελήφθη αφού δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης, χρήσης ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων κατ' εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις και απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι ο ιδιώτης ιατρός εξέδωσε ψευδώς ιατρικές γνωματεύσεις αναφορικά με την κατάσταση υγείας του αστυνομικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο εμπλεκόμενος αστυνομικός - κατά την ίδια ανακοίνωση - χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα αδυναμίας ή ιδιαίτερης δυσκολίας μετακίνησής του, προκειμένου να αποφύγει την εξέτασή του από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, επικαλούμενος τις ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις, προσπάθησε να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι η κατάσταση της υγείας του χρήζει αναρρωτικής άδειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση από αρμόδιο κλιμάκιο των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. και διαπιστώθηκε η παραβατική συμπεριφορά του και τελικώς συνελήφθη το πρωί έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς αστυνομικός θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

