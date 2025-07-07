Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα, στις 2:00 τα ξημερώματα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά πλησίον του καταφυγίου «Μπάφι» του δήμου Αχαρνών Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2025
