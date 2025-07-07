Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περί στις 2:00 - Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

UPDATE: 07:13
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα, στις 2:00 τα ξημερώματα. 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

