Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι», στην Πάρνηθα, στις 2:00 τα ξημερώματα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα και εθελοντές, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά πλησίον του καταφυγίου «Μπάφι» του δήμου Αχαρνών Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 7, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.