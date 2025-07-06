Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στους Κοκκινάδες Αργολίδας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κοκκινάδες Αργολίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.50 και δεν απειλούσε οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

