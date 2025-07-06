Λευκάδα: Kατέρρευσε αφού της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (5/7) στην περιοχή της Εγκλουβής Λευκάδας, όταν 24χρονη τουρίστρια από την Τσεχία κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρότασης γάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, το νεαρό ζευγάρι – ηλικίας 25 και 24 ετών – είχε επισκεφθεί την εκκλησία του Προφήτη Ηλία, όπου και ο νεαρός σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη στιγμή της πρότασης, η 24χρονη έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος.

Ο νεαρός σοκαρισμένος προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια όπου τελικά κατάφερε να κινητοποιηθεί τόσο η Πυροσβεστική, ο στρατός αλλά και το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο της Λευκάδας.



Η 24χρονη κοπέλα, μετά από εξετάσεις, και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, διαπιστώθηκε ότι έχει εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, διασωληνώθηκε αμέσως και τώρα νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Γιάννενα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση .

Τραγική μορφή ο σύντροφός της ο οποίος σοκαρισμένος προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως μια στιγμή ευτυχίας μετατράπηκε σε τραγωδία και η σύντροφός του να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.