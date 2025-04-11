Σε διευκρινίσεις σε σχέση με τον 23χρονο ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό σε περιοχή του Αιγίου, προχώρησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος το 2022, είχε απασχολήσει για δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία σε βάρος του σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης διαδικασίας από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

Στη μία περίπτωση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα και κατόπιν σχετικής παραγγελίας διατάχθηκε η ψυχιατρική του εξέταση, οπότε συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική (διευκρινίζεται από την αστυνομία ότι, από τη στιγμή που το άτομο δεν τελεί υπό καθεστώς κράτησης, οι αστυνομικές Αρχές δεν ενημερώνονται σχετικά με τη χορήγηση εξιτηρίου από νοσηλευτική δομή).

Στη δεύτερη περίπτωση, οδηγήθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στην αρμόδια Εισαγγελία, απ’ όπου έλαβε ρητή δικάσιμο και αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά το ίδιο έτος, για διαφορετικό ωστόσο λόγο, οδηγήθηκε εκ νέου σε ψυχιατρική κλινική.

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει απασχολήσει και για διάφορα άλλα περιστατικά (προσαγωγές για εξακρίβωση στοιχείων, τροχονομικές παραβάσεις, κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και κλοπή), στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και ενέργειες.

Περαιτέρω, στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας σημειώνεται ότι, απογευματινές ώρες της Τετάρτης (9/4/2025) άτομο, που δεν επιθυμούσε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του, τηλεφώνησε στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας και ενημέρωσε για άγνωστο άτομο πού φωνασκούσε στην ανωτέρω περιοχή. Οι αστυνομικοί, που κατέφθασαν στο σημείο εντός 10 λεπτών, δεν διαπίστωσαν τα αναφερόμενα, ενώ ουδείς υπήρχε στο σημείο για να υποδείξει ή να καταγγείλει.

«Επισημαίνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία χειρίστηκε όλα τα καταγγελθέντα με τρόπο άμεσο, θεσμικό και σύμφωνα με τον Νόμο, ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά και προστίθεται πως:

Η προανακριτική έρευνα για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας συνεχίζεται εντατικά, υπό την εποπτεία της Δικαιοσύνης, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία και δεδομένα που σχετίζονται με το ιστορικό και τη δράση του κατηγορουμένου.

Σημειώνεται πως άγνωστο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας του θείου και του φίλου του θείου του, ωστόσο επιβεβαιώνονται οι αρχικές πληροφορίες που ήθελαν ο δράστης να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη μέχρι τώρα έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε ένα μεγάλο ξύλο-δοκάρι το οποίο είχε αίματα και οι Αρχές εκτιμούν πως αυτό ήταν το «όπλο» της δολοφονίας.

Πηγή: skai.gr

