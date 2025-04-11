Η πρωτοβουλία των τριών θαλασσών και η συμμετοχή της Ελλάδας

Τις σημαντικές προοπτικές που γεννά η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative) όχι μόνο για τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη αλλά για το παγκόσμιο εμπόριο ανέλυσαν διακεκριμένοι ομιλητές στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Με την ένταξη της Ελλάδας η Μεσόγειος έγινε η τέταρτη θάλασσα της Πρωτοβουλίας» σημείωσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει να συνδεθούν οι χαμένοι κρίκοι που λείπουν από την περιοχή.

«Η Ελλάδα φέρνει σημαντικά οφέλη στην Πρωτοβουλία, αφού είναι το πιο παλιό μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο».

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου είπε ότι η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για να δημιουργηθούν οι υποδομές που λείπουν από την περιοχή, για παράδειγμα τα σιδηροδρομικά δίκτυα.

«Ο σιδηρόδρομος είναι ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις και ευρωπαϊκά κεφάλαια για να ενισχύσουμε τη σιδηροδρομική υποδομή στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. O συνδυασμός με τον διάδρομο IMEC μπορεί να κάνει τη διαφορά και να προσελκύσουμε χρηματοδοτηση για να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και πιο πέρα. Ο IMEC είναι ψηλά στην ατζέντα μας και συνδέεται στενά με την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών. Η Πρωτοβουλία είναι ένα καλό εργαλείο για να επανασχεδιάσουμε την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία αυτής της ευρωπαϊκής μεταμόρφωσης.»

Τους στόχους και τις προτεραιότητες της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών περιέγραψε ο Ian Brzezinski, Senior Fellow, Atlantic Council. «Είναι μία προσπάθεια ανάπτυξης των περιφερειακών υποδομών» εξήγησε αναφέροντας ότι η περιοχή που καλύπτει η Πρωτοβουλία παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης που αγγίζουν το 30% και οι αποδόσεις των επενδύσεων που γίνονται σε αυτή καταγράφουν διψήφια ποσοστά.

«Καλώ την Ελλάδα να παίξει ενεργό ρόλο στην Πρωτοβουλία» είπε. «Η συμμετοχή της Ελλάδας δίνει μεγάλη δυναμική στην Πρωτοβουλία και θέλω να δω αυτή την δυναμική να υλοποιείται.»

Το αίτημα για μία «Στρατιωτική Ζώνη Σένγκεν» παρουσίασε ο Zbigniew Pisarski, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Casimir Pulaski Foundation, ο οποίος επίσης περιέγραψε πόσο έχει αλλάξει το τοπίο από την περίοδο που ξεκίνησε η Πρωτοβουλία πριν από δέκα χρόνια. «Η Πρωτοβουλία ξεκίνησε κυρίως από το γεγονός ότι οι Πολωνοί δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν τις Βρυξέλλες για τα συμφέροντά μας και έτσι δώσαμε έμφαση εκεί όπου είχαμε συμμαχίες, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ» είπε. «Τώρα το τοπίο έχει αλλάξει και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε τότε η Πολωνία είναι πιο διαδεδομένα τώρα. Οι καιροί αλλάζουν και οι προκλήσεις στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης είναι πολύ μεγαλύτερες» προσθέτοντας ότι η η συμβολή της Πολωνίας στον πόλεμο στην Ουκρανια αφορά κυρίως στα logistics.

Τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών έδωσε ο James Carafano, Ανώτερος Σύμβουλος του Προέδρου, E.W. Richardson Fellow, The Heritage Foundation.

«Έχω ακούσει πολλά για τον Τραμπ και τα περισσότερα είναι λάθος» είπε εξηγώντας ότι στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι το συμφέρον των ΗΠΑ, κάτι που προϋποθέτει μία σταθερή, ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη.

«Θέλουμε η περιοχή να έχει οικονομική επιτυχία. Πιστεύω ότι μία από τις βασικές παραμέτρους της αμερικανικής πολιτικής είναι η δημιουργία διαδρόμων που θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ταξιδεύουν, να μετακινούνται και να εργάζονται. Θέλουμε να επαναδημιουργήσουμε τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους, για αυτό η αμερικανική κυβέρνηση θα στηρίξει την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών. Ο IMEC λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση και είναι ένας από τους διαδρόμου που θα συνδέεται με την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών. Όλα αυτά είναι καλά για τις ΗΠΑ, δεν χρειάζονται ούτε έναν στρατιώτη, ούτε να μπει πουθενά η αμερικανική σημαία και αυτήν την πολιτική ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.»

Πηγή: skai.gr

