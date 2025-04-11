Το «Μεγάλο Καφενείο» είναι ένα από τα 53 ιστορικά καφέ της Ευρώπης, 5 από τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα ενώ το 2022 εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Ο Γιώργος Κουρδής το επισκέφτηκε και συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη του αλλά και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ελένη Καρούντζου.

Το εμβληματικό «Μεγάλο Καφενείο» στην πλατεία του Αγίου Βασιλείου στο κέντρο της Τρίπολης, με λειτουργία που ξεκινά από το 1840, είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά καφενεία της Ελλάδας. Ήταν το αγαπημένο της αριστοκρατίας και τον καφέ του απολάμβαναν γιατροί, δικηγόροι, μεγαλέμποροι και μέλη της υψηλής κοινωνίας της πόλης. Ενώ από την επιβλητική σάλα του έχουν περάσει πολλές προσωπικότητες της πολιτικής, των τεχνών, του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας. Η διακόσμηση του ανατέθηκε σε Γάλλο διακοσμητή ενώ όλα τα έπιπλα παραγγέλθηκαν από την Βιέννη από το εργοστάσιο του κατασκευαστή Μίκαελ Τόνετ (1796 – 1871) όπως τα ξύλινα στρογγυλά τραπέζια με μάρμαρο στο κέντρο, οι καναπέδες με το κόκκινο βελούδο και οι χαρακτηριστικές ψάθινες καρέκλες. Αυτό όμως που ξεχώριζε στον εσωτερικό διάκοσμο ήταν οι τεράστιοι καθρέφτες με τις περίτεχνα σκαλιστές κορνίζες τους που του έδιναν την αστική μεγαλοπρέπεια για την οποία ήταν γνωστό. Οι βαριές βελούδινες κουρτίνες που κάλυπταν τις τζαμαρίες πρόσθεταν στην μαγεία της ατμόσφαιρας. Προεπαναστατικά το κτίριο του Μεγάλου Καφενείου ανήκε στον Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, αγωνιστή που απαγχόνισε ο Αλή Τσεκούρας. Το καφενείο κληρονόμησε ο εγγονός του, Ιωάννης Πύρλας, ιατροφιλόσοφος και μια από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες της Τρίπολης των πρώτων μεταεπαναστατικών χρόνων. Συχνά λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας θεατρικών παραστάσεων ενώ στο «Μεγάλο Καφενείο» παίχτηκε και η πρώτη ταινία του βωβού κινηματογράφου στις αρχές του 20ου αιώνα. Πολλοί οι μετέπειτα ιδιοκτήτες του, όμως ο Μίμης Αθανασιάδης στα χέρια του οποίου γνώρισε δόξες, με ιδιόχειρη διαθήκη το κληροδότησε στον δήμο της Τρίπολης. Μετά από πολλές περιπέτειες το καφενείο διασώθηκε και αποκαταστάθηκε διατηρώντας με σεβασμό κάθε λεπτομέρεια όπου αυτό ήταν εφικτό. Το 2022, το «Μεγάλο Καφενείο» εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, ως αναγνώριση της ιστορίας του και της πολιτιστικής του αξίας για την πόλη της Τρίπολης. Αντικείμενα με ανεκτίμητη ιστορική αξία όπως όπλα της Ελληνικής Επανάστασης εκτίθενται σε ειδική προθήκη για να τα θαυμάσει και να ενημερωθεί ο επισκέπτης ενώ γύρω γύρω σε κονσόλες και σε τοίχους, μουσειακής αξίας διάκοσμος όπως γκραβούρες, παλιές φωτογραφίες και χειρόγραφα, κομμάτια από την ιστορία του καφενείου εμπλουτίζουν την ιστορική του προσφορά.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

