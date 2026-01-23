Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 3χρονο παιδί, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, ενώ το 6χρονο είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν χρειάστηκε διασωλήνωση.

Καθημερινά πάνω από 250 παιδιά πηγαίνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ σημειώνονται 50 νοσηλείες την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

