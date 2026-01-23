Λογαριασμός
Στο Παίδων Αγία Σοφία δύο παιδιά 6 και 3 ετών λόγω γρίπης - Το ένα διασωληνωμένο

Το 3χρονο παιδί, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, ενώ το 6χρονο είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν χρειάστηκε διασωλήνωση

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύονται δύο παιδιά 3 και 6 ετών με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 3χρονο παιδί, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο, ενώ το 6χρονο είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν χρειάστηκε διασωλήνωση.

Καθημερινά πάνω από 250 παιδιά πηγαίνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία, ενώ σημειώνονται 50 νοσηλείες την ημέρα.

