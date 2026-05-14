Σκιάθος: Μαθητές Γυμνασίου έκλεισαν ραντεβού να πλακωθούν στο ξύλο με θεατές συμμαθητές τους

Μαθητές Γυμνασίου στη Σκιάθο, έκλεισαν ραντεβού για να πλακωθούν στο ξύλο με θεατές συμμαθητές τους.

Σύμφωνα με το skiathoslife, η διαμάχη τους ξεκίνησε λεκτικά στις τάξεις του Γυμνασίου και μετέπειτα έδωσαν ραντεβού εκτός σχολείου όπου και επιδόθηκαν σε λακτίσματα και χτυπήματα στο πρόσωπο εκατέρωθεν με τους συμμαθητές τους να βιντεοσκοπούν το συμβάν στο παλιό Κέντρο Υγείας του νησιού

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Α.Τ Σκιάθου όπου με αξιοποίηση των πληροφοριών κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τους ανήλικους οι οποίοι προσήλθαν μαζί με τους γονείς τους, έχοντας φανερά στο σώμα τους τα σημάδια της πάλης και κυρίως στο πρόσωπο.

Σχηματίσθηκε δικογραφία για τους ανήλικους για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης ανηλίκων ατόμων και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ενώ οι γονείς παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της παραμέλησης ανηλίκου.

Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Βόλου ενώ προανάκριση διενεργεί το Α.Τ Σκιάθου.

Πηγή: skai.gr

