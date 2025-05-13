Φοιτητές από το Yale μαθαίνουν ελληνικά στο ΑΠΘ

Έξι φοιτήτριες και τέσσερις φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ ήλθαν στη Θεσσαλονίκη για να μάθουν την ελληνική γλώσσα στο Σχολείο Νέας Ελληνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από τους συνολικά δέκα συμμετέχοντες, που προέρχονται από διάφορα Τμήματα του Yale University, οι εννιά είναι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες και ο ένας μεταπτυχιακός.

Πρόκειται για το «1ο Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού», που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο Yale και του Hellenic Studies Program του MacMillan Center (Yale University).

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους δέκα συμμετέχοντες φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας από εξειδικευμένους και έμπειρους διδάσκοντες του ΣΝΕΓ, ενισχύοντας παράλληλα την επαφή τους με τον ελληνικό πολιτισμό.

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας εφαρμόζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για φοιτητές του Hellenic Studies Program του Πανεπιστημίου Yale, το οποίο περιλαμβάνει: διά ζώσης μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας, 40 ακαδημαϊκές ώρες διδασκαλίας (σε επίπεδα Α2-αρχαρίων και Β1-μέσων).

Επίσης, περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκές διαλέξεις από καθηγήτριες του ΑΠΘ, με θεματικό άξονα την πολυγλωσσία και έξι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

