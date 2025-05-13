Πέντε μαθητές Λυκείου κατανάλωσαν αλκοόλ σε σχολική εκδρομή

Ακόμη ένα περιστατικό μέθης ανηλίκων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής Λυκείου, στη λίμνη Πλαστήρα σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ένας 17χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθησαν 12 καθηγητές.

Βότκα και σφηνάκια, κατανάλωσαν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πέντε μαθητές σε σχολική εκδρομή Λυκείου της Καρδίτσας, στο χωριό Νεοχώρι στη Λίμνη Πλαστήρα.

Οι καθηγητές που συνόδευαν τους μαθητές, δεν αντιλήφθηκαν ότι οι ανήλικοι έπιναν αλκοολούχα ποτά

Ο 17χρονος, μέθυσε, και χθες Δευτέρα το μεσημέρι, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο Καρδίτσας με έντονη δυσφορία και ζαλάδα.

Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και αργά χθες το βράδυ πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είπε πως ο ίδιος αγόρασε τα ποτά από σούπερ μάρκετ της περιοχής χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λίμνης Πλαστήρα, συνελήφθησαν 12 καθηγητές, που συνόδευαν τους μαθητές Λυκείου στη σχολική εκδρομή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για «έκθεση και σωματική βλάβη από αμέλεια».

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας, ο οποίος έδωσε προφορική εντολή να αφεθούν οι έξι καθηγητές και έξι καθηγήτριες ελεύθεροι.

Οι δικαστικές αρχές Καρδίτσας θα μελετήσουν τη δικογραφία, και είτε θα ασκήσουν ποινικές διώξεις στους καθηγητές ή θα θέσουν την υπόθεση στο αρχείο.

Πηγή: skai.gr

