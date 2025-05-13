Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιώνιας.

Πρωινές ώρες της Κυριακής (11/5) σε πλατεία της Νέας Ιωνίας, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας διέκρινε τον 42χρονο να προσβάλει τη γενετήσια ευπρέπεια ανηλίκου και συγκεκριμένα να αγκαλιάζει και να το φιλάει στο στόμα και άμεσα ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, οδήγησαν τον 42χρονο στη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε επαναλάβει αντίστοιχη πράξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

