Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 42χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικου σε πλατεία της Νέας Ιωνίας

Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση - Ο κατηγορούμενος είχε επαναλάβει αντίστοιχη πράξη

Αστυνομία

Δικογραφία σε βάρος 42χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, σχηματίσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιώνιας.

Πρωινές ώρες της Κυριακής (11/5) σε πλατεία της Νέας Ιωνίας, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας διέκρινε τον 42χρονο να προσβάλει τη γενετήσια ευπρέπεια ανηλίκου και συγκεκριμένα να αγκαλιάζει και να το φιλάει στο στόμα και άμεσα ειδοποίησε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, οδήγησαν τον 42χρονο στη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπου κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε επαναλάβει αντίστοιχη πράξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη Νέα Ιωνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark