Φοινικούντα: Βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη επίθεση κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας που καταγράφει την πρώτη επίθεση σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, λίγες εβδομάδες πριν πέσει νεκρός από τα πυρά του δράστη.

Το υλικό, που παρουσίασε το Mega, είναι από τις 7 Σεπτεμβρίου και δείχνει τον 22χρονο φερόμενο συνεργό να φτάνει στο σημείο με αυτοκίνητο και να επιτίθεται στον 68χρονο.

Ο 68χρονος προσπαθεί να αμυνθεί χτυπώντας τον με μια άσπρη μπλούζα, ενώ ο συνεργός φαίνεται να τον κυνηγά και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της έρευνας, τις επόμενες ώρες ή ημέρες αναμένονται νέα εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια της Καλαμάτας, που συνεχίζει τη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αστυνομία ούτε η ανακρίτρια έχουν πειστεί για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, αλλά και ποιος πυροβόλησε έξι φορές μέσα στο κάμπινγκ, σκοτώνοντας τον 68χρονο.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΓΑΔΑ, με τις αρχές να εκτιμούν ότι θα αποκαλύψουν καθοριστικά ευρήματα για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι μετά τις πολύωρες απολογίες τους κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 4, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στη θέση του».





Πηγή: skai.gr

