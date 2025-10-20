Προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου σήμερα τα ξημερώματα γύρω στις 4, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στη θέση του».

Επίσης, είπε ότι «η ανάκριση παραμένει ανοικτή και η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως δράστης

Το μεσημέρι της Κυριακής οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Καλαμάτας και ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης του διπλού φονικού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο 22χρονος στην απολογία του επανέλαβε, ότι ουδέποτε είχε όπλο και ουδέποτε μπήκε στο κάμπινγκ. Μάλιστα υπέδειξε τον δεύτερο 22χρονο συλληφθέντα ως αυτόν που μπήκε στο κάμπινγκ, δηλαδή στον τόπο όπου έγινε η δολοφονία.

Σε δηλώσεις που έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά, όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει».

Επίσης, είπε ότι «ο εντολέας μου υποστηρίζει αυτό που υποστήριξε από την αρχή, ότι δηλαδή δεν είναι αυτός, ο οποίος είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή» και πρόσθεσε: «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενός του είναι αυτός ο οποίος εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος. Ακόμη, ισχυρίζεται ότι δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. ‘Ήταν έξω στη μηχανή. Επίσης, ισχυρίζεται ότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό σε μία πράξη εκβίασης».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Γκαβέλας είπε ότι «δεν υπήρχε γνωριμία του εντολέα μου με οποιοδήποτε πρόσωπο από τα δύο θύματα, στις οικογένειες των οποίων οφείλουμε να πούμε συλλυπητήρια».

Επιπλέον, από την κατάθεσή προέκυψε ότι θεωρεί ότι ο ανιψιός του θύματος, αναγνώρισε όχι τα δικά του ρούχα, αλλά τα ρούχα που φορούσε ο συγκατηγορούμενός του.

