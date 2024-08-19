Δυο αρκουδάκια εντοπίστηκαν νεκρά, νωρίς το πρωί, στη διασταύρωση Αμμοχωρίου, λίγο έξω από τη Φλώρινα, στον εθνικό δρόμο Φλώρινας - Κοζάνης, από περαστικούς οδηγούς.

Στο σημείο έφθασε αμέσως ομάδα του Αρκτούρου, που διαπίστωσε ότι πρόκειται για δύο μικρά αρκουδάκια, φετινής γέννας, που πέθαναν μετά από τροχαίο ατύχημα.

Οι επιστήμονες του Αρκτούρου παρατήρησαν ότι μερικές δεκάδες μέτρα από το σημείο βρισκόταν η μητέρα τους, που πιθανώς μην έχοντας καταλάβει τι έχει συμβεί, ίσως να προσπαθούσε να τα πάρει από τον δρόμο.

Ο εκπρόσωπος του Αρκτούρου, Πάνος Στεφάνου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «απομάκρυναν αμέσως από το σημείο τα δύο νεκρά ζώα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω εμπλοκή με τη μητέρα, που αρνιόταν να φύγει από το σημείο όσο έβλεπε τα δύο μικρά της στον δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

