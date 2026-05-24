Νέο περιστατικό οικογενειακής βίας στην Πάτρα. Το βράδυ του Σαββάτου στον εμφανίστηκαν δύο περιπολικά καθώς γυναίκα, σύζυγος πασίγνωστου επιχειρηματία της Πάτρας είχε ενεργοποιήσει το «panic button». Η γυναίκα είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του flamis, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται χτυπήματα από τον σύζυγό της, καθώς και πριν μήνες τον είχε κατηγορήσει πως τη χτυπούσε και την έσερνε.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του, για μία ακόμη φορά, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Πηγή: skai.gr

