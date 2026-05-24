Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και ένας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι πατέρας κάποιου εκ των παιδιών της ίδιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο, την ώρα που εκτός από την τρίχρονη, τρία ακόμα παιδιά της έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχεται αν αληθεύει η πληροφορία που έδωσε η μητέρα που είναι Ρομά, στους αστυνομικούς, ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε πέθαναν στη διάρκεια του θηλασμού.

