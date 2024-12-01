Αναστάτωση προκλήθηκε στο θέατρο της Δώρας Στράτου στου Φιλιπάππου όταν εντοπίστηκε βόας σφιγκτήρας κάτω από κάθισμα.

Περαστικοί που είδαν το ερπετό, ενημέρωσαν την οργάνωση ΑΝΙΜΑ που έσπευσε στο σημείο και έπιασε το φίδι.

Όπως διαπιστώθηκε ο βόας ήταν παγωμένος και αφυδατωμένος αλλά σε καλή κατάσταση. Το ζώο φιλοξενείται από την οργάνωση μέχρι να βρεθεί σπίτι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΑΝΙΜΑ:

Στο θέατρο Δώρας Στράτου, στου Φιλοπάππου. Ένας βόας σφιγκτήρας κάτω από ένα κάθισμα. Οι περαστικοί έντρομοι, στο τσακ τον γλύτωσε ο δάσκαλος χορών, καλή του ώρα, και κλήθηκε η ΑΝΙΜΑ.

Το ζώο είναι σε καλή κατάσταση, παγωμένο και αφυδατωμένο. Θα το κρατήσουμε όσο χρειαστεί, μέχρι να επανέλθει, και θα του βρούμε σπίτι.

Ο,τι ακριβώς κάνουμε για τα δύο ιγκουάνα, από το Πάρκο Τρίτση και το Πεδίον του Άρεως, που μεταφέρθηκαν σε κακή κατάσταση στον Σταθμό την περασμένη εβδομάδα, μόλις άρχισαν τα κρύα.

Τα θέματα που τίθενται είναι δύο (τουλάχιστον): Αυτοί που αγοράζουν τέτοια ζώα δεν εγγυώνται ότι έχουν υποδομή για να τα κρατήσουν ασφαλή, και επίσης η περισυλλογή και η φροντίδα τους θα έπρεπε να είναι στις αρμοδιότητες της αστικής πανίδας του Δήμου, που όμως αστική πανίδα θεωρεί μόνο τους σκύλους. Κι έτσι η ΑΝΙΜΑ επωμίζεται ΚΑΙ αυτό το καθήκον.

