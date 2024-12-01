Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της χώρας λόγω της κακοκαιρίας «Bora».

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου τα σχολεία σε όλο τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου το κλείσιμο αφορά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, σε όλες τις περιοχές του δήμου προκειμένου να προστατευτεί η ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και να γίνει η επιβεβλημένη εκτίμηση πάσης φύσεως ζημιών στις εγκαταστάσεις και τους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο και τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Καλαμαριά. Η απόφαση να μην ανοίξουν οι σχολικές μονάδες σε όλο τον Δήμο Καλαμαριάς, κρίνεται επιβεβλημένη σύμφωνα με το δήμο, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αποκατάσταση όλων των ζημιών που η κακοκαιρία Bora προκάλεσε στα κτήρια και τις αυλές των σχολείων και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στα σχολεία με ασφάλεια.

Κλειστά και στον Δήμο Παύλου Μελά, όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια). Η απόφαση λαμβάνεται προληπτικά, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση κτιρίων, εγκαταστάσεων και αύλειων χώρων για τυχόν ζημιές από την έντονη κακοκαιρία (πτώσεις κλαδιών - δέντρων, διακοπή υδροδότησης ή ηλεκτροδότησης) και να προχωρήσει η αποκατάστασή τους όπου χρειάζεται.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον δήμο Θεσσαλονίκης, λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων που επικρατούν στην πόλη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής αρχής «απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας».

Αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία Bora, o δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τονίζει πως οι εργαζόμενοι του δήμου «δίνουν μια άνιση μάχη» σημειώνοντας πως μέχρι τις 9 το πρωί της Κυριακής είχαν ήδη αναφερθεί πάνω από 300 πτώσεις δέντρων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι του δήμου μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία και τις εθελοντικές Οργανώσεις της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη ώστε να απομακρύνουν εκατοντάδες δέντρα που έχουν ξεριζωθεί προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στην κυκλοφορία και σημαντικές φθορές σε περιουσίες πολιτών.

Επιπλέον, γίνεται σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί από πτώσεις δέντρων, σοβάδων κτλ. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση έως αύριο βράδυ να αποφύγουν την απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, αφού το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων διατίθεται για τη συγκέντρωση και απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων αλλά και στην εναπόθεση απορριμμάτων, καθώς η αποκομιδή διεξάγεται, μεν, κανονικά αλλά προφανώς κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.

Λόγω της πτώσης δέντρων και κολώνων φωτισμού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, τα Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής, Ευαγγελίστριας και Μαλακοπής θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά για ενταφιασμούς και επισκέψεις πολιτών από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου. Τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου Θεσσαλονίκης για τον υπεράνθρωπο αγώνα που καταβάλλουν για να σταθούν στο πλευρό των πολιτών. Δίνουμε μια άνιση μάχη απέναντι σε μια κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα την πόλη μας. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ζητούμε τη συνδρομή όλων των πολιτών ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεσμεύομαι στους Θεσσαλονικείς πως τα δέντρα που έπεσαν θα αντικατασταθούν και θα πολλαπλασιαστούν», σημειώνει ο κ.Αγγελούδης.

Χαλκιδική

Για αύριο, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως επίσης και σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις για τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα και να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση των μαθητών μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή.

Κλειστά επίσης αύριο τα σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ν. Προποντίδας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έχει πλήξει τον δήμο σε αρκετές περιοχές.

Κλειστά και τα σχολεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πολυγύρου, όπου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με τη σφοδρή κακοκαιρία που εξακολουθεί να πλήττει την περιοχή υπάρχει η δυσκολία στη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και η ανάγκη να καταγράψουν οι διευθυντές των σχολείων τυχόν προβλήματα στις σχολικές μονάδες.

Φλώρινα

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της ΠΕ Φλώρινας, με απόφαση δημάρχου Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά, την Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024. Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Φλώρινας ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον Δήμο Πρεσπών τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ενώ ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσει κανονικά.

Κυκλάδες

Με απόφαση που εξέδωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, λόγω επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην επικράτεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης, υπέγραψε τη σχετική απόφαση για την αποφυγή διακινδύνευσης του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω μετακινήσεων από και προς τις σχολικές μονάδες, μετά και το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ/ΕΜΚ, σύμφωνα με το οποίο, το σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία Bora, θα συνεχίσει να προκαλεί επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

