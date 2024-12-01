Σε λίμνη μετατράπηκε ο χώρος στάθμευσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Bora».
Οι καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ δρόμοι πλημμύρησαν.
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, επίσης είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα στις πτήσεις.
