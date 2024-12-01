Λογαριασμός
«Λίμνη» ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες

 Πλημμύρισε ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» - Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα στις πτήσεις

Μακεδονια

Σε λίμνη μετατράπηκε ο χώρος στάθμευσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Bora».

μακεδονια

Οι καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ δρόμοι πλημμύρησαν.

μακεδονια

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, επίσης είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει και ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα στις πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

