Κακοκαιρία Bora: Μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λήμνο

Η απαγόρευση ισχύει έως το μεσημέρι της Δευτέρας

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα στους κατοίκους της Λήμνου καθώς η κακοκαιρία Bora συνεχίζει να χτυπά το νησί. Η απαγόρευση ισχύει έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μήνυμα

"Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ"

