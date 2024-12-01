Κακοκαιρία Bora: Μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λήμνο

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα στους κατοίκους της Λήμνου καθώς η κακοκαιρία Bora συνεχίζει να χτυπά το νησί. Η απαγόρευση ισχύει έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μήνυμα

"Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ"

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Λήμνος



🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.



‼️ Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.