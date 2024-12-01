Κακοκαιρία Bora: Μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λήμνο

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα στους κατοίκους της Λήμνου καθώς η κακοκαιρία Bora συνεχίζει να χτυπά το νησί. Η απαγόρευση ισχύει έως το μεσημέρι της Δευτέρας.
Το μήνυμα
"Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης. Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ"
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) December 1, 2024
📍#Λήμνος
🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο της Λήμνου, λόγω ζημιών και κινδύνων από εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.
‼️ Διάρκεια απαγόρευσης μέχρι 02/12/2024 12:15μμ.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…
