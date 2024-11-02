Τελέστηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Θανάση Βαλτινού.

Για το πρόσωπο και το έργο του συγγραφέα μίλησαν, απευθύνοντας τον ύστατο χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτης Κριμιζής και ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Τιβέριος, η αδελφή του, καθώς και ο Κωστής Δανόπουλος, ο φιλολογικός επιμελητής των βιβλίων του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Ο σπουδαίος συγγραφέας είχε γεννηθεί στον οικισμό Καράτουλα στην Κυνουρία και έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 2016 είχε εκλεγεί πρόεδρός της.

Εμφανίστηκε στα γράμματα τη δεκαετία του ‘50 και καθιερώθηκε τα επόμενα χρόνια με σπουδαία βιβλία που συζητήθηκαν, όπως η «Ορθοκωστά», το «Συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη» και το «Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο».

Πηγή: skai.gr

