Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ορίσει υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ τον Μαρκ Ρούμπιο φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στην τουρκική ηγεσία. Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, τέσσερα αεροσκάφη (1 CN-235, 1 UAV και 2 ελικόπτερα) παραβίασαν σε τέσσερις περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ καταγράφηκαν άλλες πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη δεν ήταν οπλισμένα, ενώ δεν σημειώθηκε εμπλοκή κατά την αναχαίτισή τους από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Απομένει να διαπιστώσουμε αν τα σημερινά περιστατικά ήταν κάτι μεμονωμένο ή αν θα επαναληφθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.