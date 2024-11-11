Στα χέρια των Βουλγαρικών αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, από την περασμένη Παρασκευή ο άντρας που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία ενός 85χρονου σε αγροτική περιοχή των Φαρσάλων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 85χρονος βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, 2 Νοεμβρίου, σε χωράφι στην περιοχή μεταξύ Δασολόφου και Χαλκιάδων νεκρός, χτυπημένος με αγροτικό εργαλείο, πιθανότατα τσάπα.

Οι έρευνες για τον άτυχο ηλικιωμένο που διέμενε μόνος του στο χωριό Βασιλί του Δήμου Φαρσάλων, άρχισαν όταν το αγροτικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκε εγκαταλειμμένο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που κίνησε την υποψία των αρχών.

Εκτιμάται πως ο Βούλγαρος που απασχολούνταν περιστασιακά ως εργάτης γης στα χωράφια του θύματος, πήρε το αυτοκίνητο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια διέφυγε στη γειτονική Βουλγαρία.

Από τις Ελληνικές αρχές εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης, με τις έρευνες της Βουλγαρικής αστυνομίας να φέρνουν αποτέλεσμα. Πλέον αναμένονται τα διαδικαστικά για την έκδοση του, στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται πως ο Βούλγαρος ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς το 2022 είχε συλληφθεί στην περιοχή της Κομοτηνής για συμμετοχή του σε δίκτυο διακίνησης μεταναστών στο εσωτερικό της Ελλάδας από γειτονικές χώρες.

