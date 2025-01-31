Απειλητικά e-mail, που αποδείχθηκαν κακόβουλη φάρσα, έφτασαν σήμερα το πρωί σε πολλά σχολεία της χώρας και κυρίως στην Αττική, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σχετική έρευνα έδειξε ότι τα mails στάλθηκαν από 7 IPs από τη Ρωσία, ενώ άμεσα ενεργοποιήθηκε geoIP φραγή από τους mailservers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Τα mails εστάλησαν στους επίσημους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων και οι μαθητικοί λογαριασμοί είναι πλήρως προστατευμένοι, σύμφωνα με το υπουργείο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης μηνυμάτων από εξωτερικούς αποδέκτες.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, τα απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα ήταν γραμμένα στην αγγλική γλώσσα και προειδοποιούσαν για δήθεν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα σχολεία. Ανάλογα e-mail είχαν σταλεί την περασμένη Δευτέρα και σε εκπαιδευτικές μονάδες της Σλοβενίας.

Για προληπτικούς λόγους, όπως ενημέρωσε το υπουργείο ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες αρχές, κατατέθηκε αίτημα στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό του αποστολέα και υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

