Εκκενώθηκε συρμός του Ηλεκτρικού στο Μοσχάτο - Καπνοί μετά το φρενάρισμα

Συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό εκκενώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στον σταθμό Μοσχάτο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:«συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό εκκενώθηκε στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στον σταθμό Μοσχάτο, λόγω τεχνικής βλάβης, που προκάλεσε έκλυση καπνού, πιθανότατα κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινά μικρές καθυστερήσεις μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη Γραμμή».

