Κολυμβητήριο Φλώρινας: Το «κόσμημα» της πόλης που δεν λειτούργησε ποτέ

Το κολυμβητήριο είναι ένα πολυσυζητημένο έργο για τη Φλώρινα και όχι άδικα αφού είναι μία ιστορία που έχει τραβήξει πάρα πολλά χρόνια.

Το κτήριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ήταν έτοιμο και έμενε σε αχρησία λόγω ιδιοκτησιακού προβλήματος.

Ό,τι ενέργειες είχαν γίνει, σταμάτησαν οριστικά το 2016.

Ένα κολυμβητήριο, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας... στη Φλώρινα περιμένει, έρημο ακόμη, να υποδεχτεί τους δημότες για τα αθλήματα πισίνας.

Η πρώτη σύμβαση για την κατασκευή του υπογράφηκε το 1998, η δεύτερη το 2004, παραδόθηκε το 2009 και μέχρι σήμερα νερό δεν έχει πέσει μέσα.

Πριν από περίπου 25 χρόνια, τόσο οι πολίτες όσο και οι τοπικές αρχές εκτίμησαν πως πρόκειται ενδεχομένως για το καλύτερο και μεγαλύτερο έργο που θα γινόταν ποτέ, όσον αφορά τον αθλητισμό της περιοχής, αφού έβλεπαν πως μάλλον θα είναι ένα από τα καλύτερα κλειστά κολυμβητήρια των Βαλκανίων.

Κι όμως βρισκόμαστε στο 2025 και παρότι το έργο αποπερατώθηκε, όχι μόνο δεν λειτούργησε ποτέ, αλλά έχει αφεθεί να ρημάζει.

Πόσο ακόμα θα χρονίζει η έναρξη λειτουργίας του και τι την εμποδίζει;

Ποιο γραφειοκρατικό πρόβλημα ακριβώς προέκυψε ανάμεσα σε δύο υπουργεία που συντέλεσε στη μη λειτουργία του; και τι απαντά ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.