Αποκλεισμένη από τους αγρότες είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος του κόμβου του Κάστρου, στο 112 χλμ της ΠΑΘΕ, και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αγρότες της Βοιωτίας απέκλεισαν το εθνικό δίκτυο πριν από λίγη ώρα και η Τροχαία προχωρά σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό και οδηγεί τα αυτοκίνητα μέσα από παραδρόμους. Ειδικότερα όσοι κινούνται από Αθήνα προς Λαμία είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν το εθνικό δίκτυο στο ύψος του Ακραιφνίου να ακολουθήσουν παλιά εθνική οδό μέσω Μαρτίνου και να επανέλθουν στο εθνικό δίκτυο στον κόμβο του Μαρτίνου. Όσοι κινούνται από Λαμίας προς Αθήνα είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν την εκτροπή της κυκλοφορίας από το ύψος του Μαρτίνου να κινηθούν προς Λάρυμνα και από κει να κατευθυνθούν στην εθνική οδός στο ύψος του Ακραιφνίου.

Οι αγρότες μιλούν για συμβολικό αποκλεισμό ωστόσο παραμένει άγνωστο για πόση ώρα θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.