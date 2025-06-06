Ηλιούπολη: Χειροπέδες σε διαρρήκτες που λεηλατούσαν σχολείo

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, μεταμεσονύκτιες ώρες της Τετάρτης, δύο ημεδαποί ηλικίας 32 και 43 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη λειτουργίας της Υπηρεσίας και απείθεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και χαλκοσωλήνων από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Ηλιούπολης τον τελευταίο μήνα, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων εντόπισαν τους κατηγορούμενους και διακρίβωσαν την εγκληματική τους δράση.

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Τετάρτης, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος στην Ηλιούπολη τη στιγμή που ξήλωναν και αφαιρούσαν εξωτερική μονάδα κλιματισμού και ακινητοποιήθηκαν από τους ανωτέρω αστυνομικούς, παρά το γεγονός πως ο 32χρονος επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψης.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και χαλκοσωλήνων από σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους οι κατηγορούμενοι, πρώτες πρωινές ώρες, όπου η κίνηση των πολιτών ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν πεζή το ανωτέρω σχολικό συγκρότημα και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων ξήλωναν και αφαιρούσαν τις εξωτερικές μονάδες, καθώς και χαλκοσωλήνες.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 υποθέσεις διακεκριμένων κλοπών.

Σημειώνεται, ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για κλοπές, ενώ ακόμα ο 43χρονος παραβίασε τους όρους διαμονής που του είχαν επιβληθεί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

