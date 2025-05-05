Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά με έναν άνδρα ο οποίος πήγε στο αστυνομικό μέγαρο για προσωπική του υπόθεση και τελικά συνελήφθη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο. Όταν ο 47χρονος πέρασε από το μηχάνημα ελέγχου, βρέθηκε να έχει πάνω του μικροποσότητα κάνναβης και ναρκωτικά χάπια χωρίς να έχει ιατρική συνταγή, σύμφωνα με το zarpanews.

Έτσι, του πέρασαν χειροπέδες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη, 47χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθές (03.05.2025) πρωινές ώρες κατά τη διενέργεια ελέγχου από το σύστημα ασφαλείας για την είσοδο του 47χρονου σε αστυνομική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για διευθέτηση υπόθεσης του, διαπιστώθηκε να κατέχει μικροποσότητα κάνναβης και ναρκωτικά δισκία για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη από το νόμο ιατρική συνταγή.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: skai.gr

