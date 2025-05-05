Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Θα φοιτήσουν 1.166 μαθητές - Πού και πώς θα λειτουργήσουν

Ολοκληρώθηκαν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2025-2026. Συνολικά είχαν υποβληθεί 3.274 αιτήσεις για την κάλυψη των 1.166 διαθέσιμων θέσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΔΗΜ.Ω.Σ. λειτουργούν υπό την επίβλεψη του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο έχει αναλάβει την κτιριακή αναβάθμισή τους και την κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα προσομοιάζει με αυτό των Πρότυπων Σχολείων και περιλαμβάνει καινοτομίες ως προς τον τρόπο σύνδεσής τους με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών Ομίλων και Συνόλων, όπου θα έχουν πρόσβαση και μαθητές γειτονικών δημόσιων σχολείων.

Συνολικά πρόκειται για 22 σχολεία (11 Γυμνάσια και 11 Γενικά Λύκεια) που θα λειτουργήσουν σε περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες «αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και θα δώσουν σε χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες τα εφόδια, τη γνώση και το περιβάλλον που χρειάζονται για να εξελίξουν τις δεξιότητές τους», σύμφωνα με το υποουργείο Παιδείας.

Τι είναι τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία;

Πρόκειται για ένα δίκτυο υφιστάμενων δημόσιων σχολείων, τα οποία με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση θα μετατραπούν σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η φοίτηση είναι απολύτως δωρεάν και τα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα ακολουθούν το πρόγραμμα των Πρότυπων Σχολείων, δίνοντας έμφαση στις Ανθρωπιστικές, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Καλές Τέχνες, στην Ψηφιακή Παιδεία και στη Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη. Για την επίτευξη των στόχων, εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για τα Πρότυπα Σχολεία, θα λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό. Στους Ομίλους θα πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι μαθήτριες και μαθητές που κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΗΜ.Ω.Σ. θα φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Γυμνασίου και Λυκείου παραμένουν και ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτά. Ο συνολικός αριθμός μαθητών και μαθητριών στα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα φτάσει τους 6.000 ανά έτος και συνολικά πάνω από 22.000 σε ορίζοντα δωδεκαετίας.

Πρόκειται για 22 Σχολεία (11 Γυμνάσια και 11 Λύκεια) σε όλη τη χώρα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν οι πρώτες 12 σχολικές μονάδες (6 Λύκεια, 6 Γυμνάσια).

Σε ποιες περιοχές θα λειτουργήσουν τα ΔΗΜ.Ω.Σ.;

Από το σύνολο των 22 σχολικών μονάδων του δικτύου των ΔΗΜ.Ω.Σ., τα 10 (Γυμνάσια και Λύκεια) θα λειτουργήσουν στην Περιφέρεια Αττικής και τα 12 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2025 θα λειτουργήσουν οι πρώτες 12 σχολικές μονάδες (6 Λύκεια, 6 Γυμνάσια) στον Κολωνό, το Μενίδι, το Περιστέρι (Περιφέρεια Αττικής), την Ξηροκρήνη (Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας), την Κοζάνη (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) και την Ξάνθη (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Βασικό κριτήριο επιλογής ήταν η ενίσχυση περιοχών με πληθυσμό τουλάχιστον 70.000 κατοίκων, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Προϋπόθεση ήταν επίσης να μην υπάρχουν άλλα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία σε κοντινή απόσταση, ενώ ρόλο έπαιξε και η γεωγραφική εγγύτητα των Γυμνασίων και Λυκείων που επελέγησαν, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία καθώς και η συνεργασία τους με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Πώς θα διοικούνται;

Το δίκτυο των ΔΗΜΩΣ θα διοικείται από εννεαμελή επιτροπή, στην οποία πέντε μέλη θα ορίζονται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με απόφαση του αρμόδιου υπουργού. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη υποδεικνύονται από το Ιδρυμα Ωνάση.

Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία των ΔΗΜΩΣ θα έχουν α) ο διευθυντής/διευθύντρια β) ο υποδιευθυντής/υποδιευθύντρια και γ) ο σύλλογος διδασκόντων. Οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυο υπάγονται διοικητικά στον οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιος είναι ο στόχος τους;

Η διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών. Η παροχή δημόσιας δωρεάν παιδείας υψηλής ποιότητας με στόχο την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη και καλλιέργεια των μαθητών. Η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και άλλων πρωτοπόρων διδακτικών πρακτικών και δράσεων. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην εκπαίδευση, η προαγωγή της κατάρτισης των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη, και η προώθηση της πολυγλωσσίας.

Πώς θα λειτουργούν;

Τα ΔΗΜΩΣ θα ακολουθούν το πρόγραμμα των Πρότυπων Σχολείων, δίνοντας έμφαση στις Ανθρωπιστικές, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Καλές Τέχνες, στην Ψηφιακή Παιδεία και στη Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη. Για την επίτευξη των στόχων, εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για τα Πρότυπα Σχολεία, θα λειτουργούν Ομιλοι και Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό. Στους Ομίλους θα πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών στους Ομίλους και στα Σύνολα θα είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Τα 22 σχολεία του δικτύου

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Αθηναίων (Κολωνός): 52ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αθηνών / 52ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Δήμος Αθηναίων (Κυψέλη): 15ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αθηνών / 15ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Δήμος Αχαρνών (Μενίδι): 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αχαρνών / 7ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αχαρνών

Δήμος Περάματος: 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περάματος / 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περάματος

Δήμος Περιστερίου: 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Περιστερίου / 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περιστερίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Θεσσαλονίκης: 12ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 16ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δήμος Κοζάνης: 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Δήμος Ξάνθης: 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμος Ρόδου: 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου: 9ο Ημερήσιο Γυμνάσιο / 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών

Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους Ομίλους και τα Σύνολα θα βαρύνουν την οικεία Περιφέρεια. Η μετακίνηση των μαθητών των Πρότυπων Ωνασείων υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αντίστοιχα για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Απόφαση 50025/26.9.2018 Β 4217).

