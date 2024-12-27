Εύβοια: Χωρίς ρεύμα χωριά

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται για ακόμα μία φορά η Εύβοια με τα προβλήματα να μεγαλώνουν καθημερινά κυρίως σε χωριά του νομού.

Χωριά στη βόρεια Εύβοια έχουν λόγω της κακοκαιρίας έχουν μείνει για άλλη μια φορά χωρίς ρεύμα. Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο evima.gr, κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ έχει σπάσει στα δύο και κρέμονται καλώδια στην περιοχή της Στροφυλιάς, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα χωριά της περιοχής.

Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι μιλώντας στο evima.gr, ανέφεραν χαρακτηριστικά, «Κάθε τρεις και λίγο μένουμε χωρίς ρεύμα στα χωριά της Βόρειας Εύβοιας! Ένα κακοσυντηρημένο και σάπιο δίκτυο δημιουργεί κάθε φορά προβλήματα ηλεκτροδότησης και οι υπεύθυνοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Μιλάμε για τραγική κατάσταση! Μας έχουν εγκαταλελειμμένους στο έλεος. Κάθε τρεις και λίγο έχουμε μπλακ άουτ και μας έχουν καεί ένα σωρό συσκευές. Όλοι οι κάτοικοι είναι εξαγριωμένοι».

Έκλεισε ο δρόμος στη θέση Δερβένι προς Μαντούδι λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα.

Κακοκαιρία «Elena»: Κόπηκε στα δύο δρόμος στη Βόρεια Εύβοια

Δεν σταματούν να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία «Elena» που πλήττει την Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, καταστράφηκε η ιρλανδική διάβαση στη θέση Πορτάρα Μαντουδίου.

Η συγκεκριμένη διάβαση συνδέει το Λιμάνι Μαντουδίου και τις εγκαταστάσεις της ΤΕΡΝΑ στους Φούρνους με το εθνικό οδικό δίκτυο Χαλκίδα Μαντούδι – Ιστιαία.

