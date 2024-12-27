Αγία Παρασκευή: 43χρονη κατήγγειλε τον ιερέα σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία

του Μάκη Συνοδινού

Νέο περιστατικό έμφυλης βίας εκτυλίχθηκε στην Αγία Παρασκευή, καθώς 43χρονη παπαδιά κατήγγειλε τον σύζυγό της ιερέα στις 24 Δεκεμβρίου στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για ενδοοικογενειακή βία. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί ρώτησαν την καταγγέλουσα αν επιθυμεί να εγκατασταθεί στο κινητό της το panic button, το οποίο και δέχτηκε, ωστόσο αρνήθηκε να πάει σε δομή.

Σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

