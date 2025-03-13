Λογαριασμός
Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μοτοσυκλέτα - Σοβαρά τραυματισμένος 19χρονος (Φωτογραφίες)

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας στη θέση Δύο Βουνά - Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε ο νεαρός μοτοσικλετιστής στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας

Τροχαίο με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Μαρτίου σε δρόμο της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσικλέτα στον δρόμο Χαλκίδας – Ψαχνών στη θέση Δύο Βουνά στη Νέα Αρτάκη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 19χρονος οδηγός της μηχανής.

Εύβοια Τροχαίο

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο διασώστες της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό τραυματία που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Χαλκίδας, η οποία βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το περιστατικό.

Εύβοια Τροχαίο

