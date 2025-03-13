Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Μαρτίου σε δρόμο της Εύβοιας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr, αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσικλέτα στον δρόμο Χαλκίδας – Ψαχνών στη θέση Δύο Βουνά στη Νέα Αρτάκη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 19χρονος οδηγός της μηχανής.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο διασώστες της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό τραυματία που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Χαλκίδας, η οποία βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε το περιστατικό.

