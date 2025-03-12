Εργασίες για επαναλειτουργία της συνοριακής διέλευσης Λαιμός – Μάρκοβα Νόγκα

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία, Μιχάλης Ρόκας και ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι συμμετείχαν σήμερα στην τελετή έναρξης των εργασιών του κτιρίου του τελωνείου και των σχετικών υποδομών στην τοποθεσία Μάρκοβα Νόγκα, στα σύνορα μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας, στην περιοχή των Πρεσπών.

Τα έργα αυτά, συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «EU for Prespa», το οποίο ανέρχεται σε 21,5 εκατομμύρια ευρώ, με το 84% της χρηματοδότησης (18 εκατομμύρια ευρώ) να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανάλογες κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα και στο ελληνικό τμήμα των συνόρων, στο σημείο Λαιμός των Πρεσπών.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας επαναλειτουργίας της συνοριακής διέλευσης Λαιμός -Μάρκοβα Νόγκα, η οποία παραμένει κλειστή από το 1967.

Ο πρέσβης της ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία, Μιχάλης Ρόκας χαρακτήρισε την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου σήμερα ως ένα εξαιρετικό γεγονός και ως την αρχή μιας νέας εποχής.

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα σας. Το όραμα της ΕΕ για την περιοχή των Πρεσπών είναι το όραμα των πολιτών από τις τρεις πλευρές των Πρεσπών. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα όραμα που θα είναι εστιασμένο από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους και επίσης ένα όραμα που θα είναι εστιασμένο στην ανταλλαγή εμπειριών από τις τρεις πλευρές των συνόρων, θα υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, οικονομική βιωσιμότητα καθώς και η διατήρηση της λίμνης Πρεσπών, η οποία δεν είναι μόνο η φυσική κληρονομιά της περιοχής των Πρεσπών, αλλά θεωρείται και ευρωπαϊκή κληρονομιά» σημείωσε ακόμη ο Μιχ.Ρόκας.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι σημείωσε ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τις Πρέσπες, διότι αυτή η συνοριακή διάβαση είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σύνδεση των δύο Πρεσπών, και στις δύο πλευρές των συνόρων.

«Νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα είναι θετικά και για τις δύο χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις, να συνδεόμαστε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μπούμε στο κάδρο μεγαλύτερων χωρών» συμπλήρωσε ο Χρ.Μίτσκοσκι.

Ο συνοριακός σταθμός Λαιμός-Μάρκοβα Νόγκα προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει το 2028.

Στην τελετή συμμετείχαν και οι δήμαρχοι του Λαιμού, Γιώργος Στεργίου και του όμορου δήμου Ρέσεν (από την μεριά της Βόρειας Μακεδονίας), Γιόβαν Τοζίεφσκι.

Η συμφωνία για την επαναλειτουργία του συνοριακού αυτού σταθμού υπεγράφη τον Μάρτιο του 2019 από την τότε αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Σία Αναγνωστοπούλου και τον τότε υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ, στο πλαίσιο των προβλέψεων της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Η επαναλειτουργία του συνοριακού σταθμού Λαιμός-Μάρκοβα Νόγκα θα συμβάλει στη διευκόλυνση των μετακινήσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, στην περιοχή των Πρεσπών και στην προστασία της βιοποικιλότητας της λεκάνης των Πρεσπών. Ο δήμαρχος Πρεσπών, Γιώργος Στεργίου δήλωσε ότι η επαναλειτουργία της συνοριακής διέλευσης θα συμβάλει και στην ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς θα επιτρέψει Ευρωπαίους τουρίστες που πηγαίνουν το καλοκαίρι στην Οχρίδα να μπορούν να επισκέπτονται και την ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, στο ελληνικό τμήμα της.

Τέλος, ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κληθείς να απαντήσει σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις αν έχει αλλάξει γνώμη για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία είχε επικρίνει στο παρελθόν, ειδικά τώρα που ξεκινά η ανακατασκευή του συνοριακού περάσματος, το οποίο αποτελεί ένα από τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν τη συμφωνία, ανέφερε ότι παραμένει αμετάβλητος στη θέση του.

«Υποθέτω ότι γνωρίζετε τι είδους άνθρωπος είμαι, δεν έχω αλλάξει ποτέ τη γνώμη μου και εξακολουθώ να έχω την ίδια θέση. Ωστόσο, πριν από έξι ακόμη χρόνια είπα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί πολιτικοί, πρέπει να αντικρίσουμε την πραγματικότητα κατάματα. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Λυπάμαι που η προηγούμενη εγκληματική κυβέρνηση (σ.σ.εννοεί αυτήν του Ζόραν Ζάεφ) επέλεξε μέσα για να ταπεινώσει και να φέρει σε δύσκολη θέση τη Μακεδονία. Όσο παραμένω στην πολιτική, θα αγωνίζομαι για να διορθωθούν όλες οι αδικίες που συνέβησαν στη Μακεδονία μου τα τελευταία επτά χρόνια» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

