Χρυσοχοϊδης: Εκσυγχρονίζουμε την Ελληνική Αστυνομία

Τους βασικούς άξονες της προσπάθειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την μεταρρύθμιση της Αστυνομίας, παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, κατά την πρώτη συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών, στις οποίες εισήχθη προς επεξεργασία το νομοσχέδιο με τίτλο: «Αναδιοργάνωση της δομής της Ελληνικής Αστυνομίας και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ένστολου προσωπικού της - Εκσυγχρονισμός του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια - Ρύθμιση θεμάτων κρατούμενων σε σωφρονιστικά καταστήματα και άλλες διατάξεις».

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται μετά από 25 χρόνια - απ' όταν συγκροτήθηκε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ - και είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη να επικαιροποιηθεί όλο το θεσμικό οικοδόμημα της αστυνομίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί στο πλαίσιο και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ασφάλειας της χώρας.

«Από τότε που ιδρύθηκε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2000, μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει πολλαπλασιάσει τις αρμοδιότητές της και το έργο της, και ταυτόχρονα έχουν πολλαπλασιαστεί οι ανάγκες που έχει η ελληνική κοινωνία και η χώρα» τόνισε ο υπουργός και έφερε ως παραδείγματα την αύξηση του έργου της αστυνομίας για την φύλαξη των συνόρων με χιλιάδες αστυνομικούς, μέχρι τα ζητήματα της κοινωνικής αστυνόμευσης, τα θέματα της βίας ανηλίκων και τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας.

Έχοντας ακούσει την κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε ότι παρ' όλες τις διαφορετικές απόψεις, εκείνο που παραμένει κοινή παραδοχή, είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμών της Ελληνικής Αστυνομίας, η ανάγκη αναβάθμισης της εκπαίδευσης και μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής και δια βίου εκπαίδευσης των αστυνομικών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αρμόδιος υπουργός στις ρυθμίσεις που αφορούν στα όπλα, τα πυρομαχικά, τις εκρηκτικές ύλες, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, επισημαίνοντας ότι απαιτείται επίσης αυστηροποίηση μιας σειράς από διατάξεις, προκειμένου να αποτραπεί το φαινόμενο της βίας, που όλο και περισσότερο διεισδύει, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά συνολικά σε όλες τις κοινωνίες. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε το γεγονός ότι πολλοί ανήλικοι φέρουν και χρησιμοποιούν το μαχαίρι, τον σουγιά, ως φονικό όργανο «κι έτσι ασκείται βία, ληστείες, απειλές, εκβιασμοί και τελικώς τραυματισμοί μικρών παιδιών από άλλα μικρά παιδιά» όπως είπε.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης, αναφέρθηκε ακόμη στην ίδρυση γενικής γραμματείας, «μιας πολύ σπουδαίας δομής για την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων, των κρίσιμων υποδομών της χώρας», μέσω της οποίας θα εφαρμοστεί η σχετική οδηγία της Ε.Ε. για τα ζητήματα αυτά.

Τέλος, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για την αντεγκληματική πολιτική, τα καταστήματα κράτησης, τον θεσμό της ηλεκτρονικής επιτήρησης των υπόδικων, των κατάδικων και των κρατουμένων που είναι σε άδεια, στα οποία όπως είπε «υπάρχουν πολλά προβλήματα».

«Θεωρώ ότι αυτές όλες οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, αποτελούν και τους βασικούς άξονες μιας προσπάθειας να μεταρρυθμίσουμε την αστυνομία και να τη φέρουμε στον 21ο αιώνα» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και τόνισε πως μια σειρά εξιχνιάσεων μεγάλων υποθέσεων που αφορούσαν το οργανωμένο έγκλημα στο πρόσφατο παρελθόν, οφείλεται στην ίδρυση της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, «η οποία εδώ και πέντε μήνες, έχει καταφέρει πολύ σημαντικά χτυπήματα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα».

Πέραν της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, στο νομοθέτημα περιλαμβάνονται διατάξεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία - όπως παρατήρησε ο υπουργός - αλλάζει ραγδαία τη συμπεριφορά μας, αλλάζει ραγδαία το έγκλημα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εγκληματίες, αλλάζει ραγδαία συνολικά την κοινωνία μας. Έτσι, χρειάζεται «να μπει η τεχνολογία στο Σώμα, στις υπηρεσίες μας, ιδίως στους τομείς των επικοινωνιών και των δικτύων».



Τέλος, ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στις αλλαγές για τον εκσυχρονισμό της αστυνομίας, όπως είναι το νέο Αρχηγείο, η μετεξέλιξη των κλάδων σε γενικές διευθύνσεις, η δημιουργία μιας νέας γενικής διεύθυνσης με αρμοδιότητα τα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και εξωστρέφειας, η αναβάθμιση του ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων σε μια διεύθυνση Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, και η ίδρυση διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης (δηλαδή ενδοοικογενειακής βίας , βίας ανηλίκων, κ.ά.) η διεύθυνση Ακεραιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου, το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, υπαγόμενο στον Αρχηγό, η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και Τραύματος, η δημιουργία ενός Σώματος, όπου ομάδες αστυνομικών, οι οποίοι πέρα από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θα ασχολούνται με τη διερεύνηση και την εξιχνίαση των εγκλημάτων, η ίδρυση Αστυνομικής Ακαδημίας, η εισαγωγή του θεσμού της δια βίου μάθησης, με έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, η ίδρυση της γενικής γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων και της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Η αντιπολίτευση



Ο εισηγητής της μειοψηφίας, Γιώργος Μουλκιώτης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια πολυνομοθετική παρέμβαση, πιστή στην αρχή της επικοινωνιακής σκοπιμότητας της κυβέρνησης και έρχεται να καλύψει την αποδεδειγμένη αποτυχία σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, δεν εισάγει τίποτα το καινούργιο, δεν θεραπεύονται οι παθογένειες και αφήνονται τα χρονίζοντα προβλήματα. «Κορωνίδα της αποτυχίας αυτής είναι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο σαρώνει όμως. Η αποτυχία της κυβέρνησης φαίνεται και από το γεγονός ότι το υπουργείο αυτοβούλως αναθεωρεί την ίδια τη στάση του. Νομοσχέδια του ίδιου υπουργείου καταργούνται. Νόμοι είχαν ψηφιστεί και πριν λίγους μήνες πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα και δεν πράττεται ό,τι πράττεται σήμερα μεταρρυθμιστικά, αλλά μόνο επικοινωνιακά, γιατί διαφορετικά θα δινόταν μια άλλη ουσιαστική βαρύτητα στο νομοσχέδιο και δεν θα αυτοαναιρούνταν» είπε ο κ. Μουλκιώτης.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστήριξε επίσης ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι υπουργείο «πρόσληψης του πολίτη και κέντρο εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων» και εξέφρασε την απορία, γιατί δυσκολεύεται η κυβέρνηση να απαλλάξει από τα χρόνια προβλήματα την Ελληνική Αστυνομία και να δημιουργήσει ένα Σώμα απαλλαγμένο γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, που να χαρακτηρίζεται από επιχειρησιακή ετοιμότητα στις σύγχρονες προκλήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα να χαίρει και της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Θα περίμενε κανείς, να δει αυτή την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας στη δομή. Μια αστυνομία, η οποία, με αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να σταθεί στο ύψος των αναγκών της, να δώσει την απαραίτητη αίσθηση ασφάλειας προς τους πολίτες της χώρας, αλλά και οι ίδιοι οι αστυνομικοί να προστατεύσουν το δικό τους εργασιακό περιβάλλον» είπε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας. Μόνο ωστόσο τα σχόλια που οποία κατατέθηκαν στη διαβούλευση να δει κανείς, «θα διαπιστώσει ότι καμία σχέση δεν έχει το νομοσχέδιο αυτό με τον τίτλο. Ένα σχέδιο νόμου, το οποίο είναι ένα νομικό κείμενο χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Δυστυχώς, ένα υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, το οποίο δεν έλαβε καμίας γνώμης από τους φορείς, από τους ανθρώπους στους οποίους αναφέρεται και μια σειρά σχολίων» συμπλήρωσε.

Ο κ. Μπάρκας υποστήριξε ότι κυρίαρχο γνώρισμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τα τελευταία χρόνια, είναι το έλλειμμα στη χάραξη ουσιαστικής και αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Νικόλαος Παπαναστάσης από το ΚΚΕ, ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου είναι ένα αντιδραστικό σύνολο διατάξεων στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης του κατασταλτικού ρόλου της αστυνομίας και γενικότερα των μηχανισμών καταστολής του κράτους, ενσωματώνει τη φιλοσοφία της «Λευκής Βίβλου» για την ασφάλεια τον 21ο αιώνα και ανταποκρίνεται στην επιθετική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στην εργατική τάξη και τη λαϊκή ελευθερία.

«Η ενίσχυση του κατασταλτικού πλαισίου αποτελεί κύρια επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθείται με ταχύτητα και στηρίζεται συνολικά από την εκτελεστική και δικαστική λειτουργία των αστικών κρατών. Στη χώρα μας η αστική τάξη και η κυβέρνηση, με αιχμή του δόρατος τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της, θωρακίζεται και επιχειρεί να εκφοβίσει και να τρομοκρατήσει το λαό. Στόχος η αντιμετώπιση των λαϊκών διαμαρτυριών μπροστά στην οικονομική κρίση, την ισοπέδωση των λαϊκών δικαιωμάτων στα παζάρια για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, και στη βαθύτερη εμπλοκή της στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους με τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ», είπε επίσης ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.

«Συζητάμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου που, αν και επείγει για τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των φορέων που καλούνται να το εφαρμόσουν. Αντί να εισάγει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, το δημόσιο αυτό αγαθό που όλοι θέλουμε να έχουμε, το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου περιορίζεται σε κωδικοποίηση και ενιαία οργάνωση διάσπαρτων διατάξεων, χωρίς να προκύπτουν ουσιαστικές τομές - και το κυριότερο, χωρίς να δίνει λύση στα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί και τα Σωφρονιστικά Καταστήματα" υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλειος Γραμμένος. Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι το σχέδιο νόμου δεν αγγίζει τα ζητήματα που απαιτούν άμεση και σοβαρή παρέμβαση και ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να κάνει τις τομές που χρειάζεται - και γι' αυτό δεν ευθύνονται μόνο οι υπουργοί, αλλά η πολιτική συνολικά της κυβέρνησης.

Από τη Νέα Αριστερά, ο Νάσος Ηλιόπουλος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο προωθεί ένα μοντέλο διοίκησης το οποίο στηρίζεται στον ακραίο υπερσυγκεντρωτισμό. Απευθυνόμενος δε, προς τα υπουργικά έδρανα, είπε ότι: "Φαίνεται ότι το κεντρικό σας άγχος είναι να υπάρχει ακόμα βαθύτερος πολιτικός έλεγχος στην ελληνική αστυνομία. Δεύτερο στοιχείο είναι, ότι είστε σταθεροί στη γραμμή του ποινικού λαϊκισμού, μία γραμμή η οποία δεν αποδίδει. Το μόνο το οποίο αποδίδει είναι να έχουμε υπερπληθυσμό πλέον στις ελληνικές φυλακές. Θεωρώ ότι σίγουρα διάφοροι θα σκέφτονται αργά η γρήγορα να υπάρξουν και ιδιωτικές φυλακές. Δεν θεωρώ ότι είναι μια σκέψη η οποία δεν σας περνάει από το κεφάλι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταλαβαίνετε - ή μάλλον καταλαβαίνετε αλλά δεν σας νοιάζει, ότι αυτό το οποίο κάνετε με όρους πραγματικής αντιμετώπισης του εγκλήματος, είναι εντελώς αναποτελεσματικό».

Η Ασπασία Κουρουπάκη εκ μέρους του κόμματος «Νίκη» επισήμανε ότι η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου περιέχει γενικόλογες διακηρύξεις για την πάταξη της γραφειοκρατίας, το βέλτιστο συντονισμό των υπηρεσιών, τις ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, ενώ το ίδιο το νομοσχέδιο αναλώνεται σε λεπτομερειακές ρυθμίσεις και σημειακές παρεμβάσεις, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. «Και ενώ χανόμαστε στη λεπτομέρεια δεν βλέπουμε το μείζον. Πόσοι αστυνομικοί θα μεταφερθούν από τα γραφεία στο πεδίο; Ποιες γραφειοκρατικές δομές καταργούνται;» ρώτησε η κ. Κουρουπάκη. Το συμπέρασμά της ήταν ότι επί της ουσίας, με τη νέα δομή βλέπουμε ένα ανακάτεμα της τράπουλας, με τα ίδια φθαρμένα φύλλα. Επί παραδείγματι, ανέφερε ότι η νέα δομή της Ελληνικής Αστυνομίας δεν δίνει απαντήσεις στις υβριδικές απειλές που έχουν προκύψει λόγω της λαθρομετανάστευσης και της πολιτικής των ανοικτών συνόρων, για τους ισλαμικούς πυρήνες που ανά πάσα στιγμή θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την Τουρκία.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου, έκανε γενικές παρατηρήσεις για τα κακώς κείμενα στην Ελληνική Αστυνομία, μίλησε για αστυνομική βία, αναφέρθηκε στις γυναικοκτονίες και στην αντιμετώπισή τους από την ΕΛ.ΑΣ., και σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κατά τις οποίες ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί επιτελούν ρόλο προανακριτικών υπαλλήλων.

Αναφέρθηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, λέγοντας ότι καταδίκασε τη χώρα μας για υπόθεση αστυνομικής βίας, βασισμένο σε δύο πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη (περιστατικό με τρεις Ρομά) που η ΕΛ.ΑΣ. έθεσε στο αρχείο, απαλλάσσοντας τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

