Εύβοια: Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε την Τρίτη στα Νέα Στύρα. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου επί του σχεδίου αποκόλλησης και εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη Λιμενική Αρχή. Είχαν πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου.

Σύμφωνα με το λιμενικό στην περιοχή βρίσκονται 1 πλοίο, 2 ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού. Η ταχύτητα του ανέμου είναι περίπου 5 Μποφόρ.

Σημειώνεται ότι οι δύτες εντόπισαν την Τετάρτη ζημιά με πολλαπλά σκισίματα σε μήκος 10-15 μέτρων στο κύτος του πλοίου.

Το πλοίο, σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να ρυμουλκηθεί στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια προς τον Πειραιά προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του.

Τι προβλέπεται σε διαδικασία αποκόλλησης

Η επιχείρηση αποκόλλησης ενός πλοίου από ξέρα είναι μια σύνθετη διαδικασία που διέπεται από συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές. Η κύρια ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει στην πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Διαδικασία και Υποχρεώσεις

Ενημέρωση των αρχών: Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων λιμενικών αρχών για το συμβάν. Η παράλειψη της έγκαιρης και σωστής ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε νομικές κυρώσεις για τον πλοίαρχο και την εταιρεία.

Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία: Η πλοιοκτήτρια εταιρεία οφείλει να αναθέσει την επιχείρηση αποκόλλησης σε μια εξειδικευμένη εταιρεία ναυαγιαίρεσης και διάσωσης. Αυτή η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση του σχεδίου αποκόλλησης.

Υποβολή Σχεδίου Αποκόλλησης: Η εταιρεία ναυαγιαίρεσης καταρτίζει ένα λεπτομερές σχέδιο αποκόλλησης και ναυαγιαίρεσης . Το σχέδιο αυτό πρέπει να υποβληθεί στις αρμόδιες λιμενικές αρχές για έγκριση. Το σχέδιο περιλαμβάνει: Την εκτίμηση των ζημιών του πλοίου, συνήθως με υποβρύχιες έρευνες από δύτες. Τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκόλληση (π.χ. χρήση ρυμουλκών, ανύψωση πλώρης, μετατόπιση φορτίου). Μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών του πλοίου πριν την αποκόλληση (π.χ. στεγανοποίηση ρηγμάτων).

Συντονισμός με τις αρχές: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ της εταιρείας ναυαγιαίρεσης, των ρυμουλκών, των σκαφών του Λιμενικού Σώματος και άλλων αρχών που τυχόν βρίσκονται στο σημείο.

Διερεύνηση του ατυχήματος: Παράλληλα με την επιχείρηση αποκόλλησης, ξεκινά η προανάκριση για τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος. Ο πλοίαρχος μπορεί να τεθεί υπό κράτηση και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, κατηγορούμενος για αδικήματα όπως πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια ή παραβίαση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επιχείρηση αποκόλλησης δεν ξεκινά αν δεν έχει εγκριθεί το σχέδιο από τις λιμενικές αρχές, καθώς προέχει η ασφάλεια του προσωπικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η αποφυγή περαιτέρω ζημιών στο πλοίο.

Καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

Τους ισχυρισμούς του καπετάνιου, ο οποίος την Τετάρτη κατά την ανάκρισή του υποστήριξε πως ήταν χαλασμένα τα πηδάλια του πλοίου ανέτρεψε την Πέμπτη ο νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ.

Ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει βλάβη στα πηδάλια, ο οποίος πέρα από τη βλάβη που επικαλέστηκε, ανέφερε ότι παράλληλα δεν είδε την ξέρα.

Ο καπετάνιος την Τετάρτη βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλια του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου. Προς το παρόν τέθηκε υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή και θα επαναπροσαχθεί την Παρασκευή.

Τι λέει στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στέλνει στον Εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρία αφού για ώρες μετά δεν είχε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μεταφερθεί το πλοίο.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας ανέφερε την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ τα εξής: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής. Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Σε ομαδικές αγωγές και μηνύσεις προχωρούν οι επιβάτες

Η δικηγόρος μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μιλώντας στο ertnews.gr, δήλωσε ότι: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

O Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στύρων, δήλωσε: «Είναι δύο ρυμουλκά, είναι μέσα οι δύτες και συνεργείο. Κάποιοι επικοινωνούν και μαζί μου, τους ενημερώνω ότι ακόμα αναμένουμε τι θα γίνει με τα αυτοκίνητά τους».

Όπως ανέφερε επιβάτης του πλοίου: «Από την Τρίτη το βράδυ όταν βγήκαμε στο λιμάνι υπήρχε ένας λιμενικός με στολή και πήρε όλα τα ονόματα των επιβατών κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Το αυτοκίνητό μου είναι στο καράβι από την Τρίτη το βράδυ είναι φορτωμένο με βαλίτσες».

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος», σημει΄'ωνεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «Δεληγιάννης Φέρις»,

Ειδικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης.

