Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη δασική περιοχή της Μελίταινας, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται.

Το μέτωπο της φωτιάς ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης κατέβαλλαν προσπάθεια να το προσεγγίσουν.

Στο πεδίο έσπευσαν συνολικά 36 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα, που έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

