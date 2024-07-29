Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στις Πετριές Εύβοιας λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι ενώ λίγο μετά τις 16.00 οι πολίτες που βρίσκονται στην στην περιοχή Κριεζά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Λέπουρα και Βέλος και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κοσκινά να απομακρυνθούν προς Ζάρακες και Μεσοχώρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 189 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 26 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 16 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Προληπτικά έχει μεταβεί στην περιοχή, πυροσβεστικό πλοιάριο και το Λιμενικό Σώμα έχει κινητοποιηθεί με πλωτά μέσα πλησίον της ακτογραμμής.

Επίσης, δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν στην απομάκρυνση των κατοίκων.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται εσωτερικά του τριγώνου που σχηματίζουν οι οικισμοί Πετριές, Κριεζά και Αλώνια.

Τελευταίο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Κοσκινά, οι οποίοι καλούνται να εκκενώσουν προς το χωριό Ζαρακές, στον δρόμο προς Κάρυστο.

Activation of 112 - Emergency Number



📍 #Euboea



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Koskina, evacuate towards #Zarakes via the provincial road of #Karystos.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki… https://t.co/HDyVvXFAcQ — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024

Νωρίτερα, οι πολίτες στην περιοχή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.17 σε δασική έκταση ανάμεσα στις περιοχές Πετριές και Κριεζά Ευβοίας. Για την κατάσβεσή της ενισχήθηκαν έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έχουν πλέον ενισχυθεί και συγκεκριμένα επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 30 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν από αέρος εκ περιτροπής εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Εύβοια



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Κριεζά απομακρυνθείτε προς #Λέπουρα & #Βέλος

🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Κοσκινά απομακρυνθείτε προς #Ζάρακες & #Μεσοχώρια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Δερβένι, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Δερβένι, του δήμου Ωραιοκάστρου #Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2024

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στα Κακουραίικα Αρκαδίας. Λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 εστάλη στους πολίτες στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Κακουραίικα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 37 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2024

Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Καλαμπάκι δράμας σε υπολείμματα καλλιεργείων. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα, 17 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη.

Χωρίς ενεργό μέτωπο και καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιόκαστρο Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιόκαστρο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2024

