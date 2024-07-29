Λογαριασμός
Πολλά μέτωπα φωτιάς σε μήκος 8-10 χιλιομέτρων στις Πετριές Ευβοίας: Πάνω από 180 πυροσβέστες και 26 εναέρια στην κατάσβεση - Βίντεο

Νέο 112 για εκκένωση του χωριού Κοσκινάς - Υπέστη ζημιές όχημα της Πυροσβεστικής - Φωτιά και στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και τα Κακουραίικα Αρκαδίας

Πετριές

Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στις Πετριές Εύβοιας λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι ενώ λίγο μετά τις 16.00 οι πολίτες που βρίσκονται στην στην περιοχή Κριεζά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Λέπουρα και Βέλος και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κοσκινά να απομακρυνθούν προς Ζάρακες και Μεσοχώρια. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 189 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 26 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 16 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Προληπτικά έχει μεταβεί στην περιοχή, πυροσβεστικό πλοιάριο και το Λιμενικό Σώμα έχει κινητοποιηθεί με πλωτά μέσα πλησίον της ακτογραμμής.

Επίσης, δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν στην απομάκρυνση των κατοίκων.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος αυτή τη στιγμή το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται εσωτερικά του τριγώνου που σχηματίζουν οι οικισμοί Πετριές, Κριεζά και Αλώνια. 

Τελευταίο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Κοσκινά, οι οποίοι καλούνται να εκκενώσουν προς το χωριό Ζαρακές, στον δρόμο προς Κάρυστο.

Νωρίτερα, οι πολίτες στην περιοχή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.17 σε δασική έκταση ανάμεσα στις περιοχές Πετριές και Κριεζά Ευβοίας. Για την κατάσβεσή της ενισχήθηκαν έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες έχουν πλέον ενισχυθεί και συγκεκριμένα επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 30 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν από αέρος εκ περιτροπής εκ των οποίων το ένα για συντονισμό, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Δερβένι, του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στα Κακουραίικα Αρκαδίας. Λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 εστάλη στους πολίτες στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Φωτιά είναι σε εξέλιξη και στο Καλαμπάκι δράμας σε υπολείμματα καλλιεργείων. Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα, 17 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη.

Χωρίς ενεργό μέτωπο και καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιόκαστρο Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

